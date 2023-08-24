24 августа 2023, 14:04
Контроль за японской рыбой усилили в Приморье после сбросов с «Фукусимы»
Роспотребнадзор: в Приморье усилили контроль за морепродуктами из Японии
Усиленный контроль за рыбой и морепродуктами из Японии ввели в Приморском крае после сбросов в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.
Соответствующее поручение региональному ведомству дали в центральном аппарате. В документе говорится о необходимости не допустить поступления в оборот рыбных продуктов, произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов.
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«В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии», — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в ходе проверок на исследование направили 22 пробы рыбной продукции. Все образцы соответствуют обязательным требованиям, подчеркнули в ведомстве.
Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» не будет безвредным, заявил эколог Сергей Якуцени. В долгосрочной перспективе это может вызвать огромное количество рисков, писал сайт kp.ru.
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