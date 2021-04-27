Контейнеры для батареек появились в 25 магазинах «Пятерочка» по московскому региону

Жители Москвы и Подмосковья смогут сдать батарейки в контейнеры, установленные в 25 магазинах «Пятерочка». Оттуда использованные элементы питания отправят на переработку.

Такая сортировка положительно скажется на экологии столичного региона. Контейнеры появились, например, в магазинах на территории Отрадного, Конькова, Чертанова, Бутова, Коптева, Марьина и Новой Москвы.

Подмосковные пункты приема старых батареек разместились в Химках, Дмитрове, Домодедове, Балашихе, Реутове и Долгопрудном.

Сдать можно батарейки любого типа. По мере наполнения содержимое будут передавать для утилизации на заводе группы компаний «Мегаполисресурс».

Это ведущее предприятие по переработке элементов питания и электронного лома. Здесь используют самый эффективный способ утилизации, благодаря которому 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова применяют в качестве сырья.

Об этом рассказал директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев. По его словам, торговая сеть активно реализует проекты, направленные на сохранение окружающей среды. И они получают хороший отклик у жителей.

В прошлом году нам удалось собрать и передать на переработку более 900 килограммов элементов питания, а в начале 2021-го мы значительно увеличили количество пунктов приема Михаил Ярцев.

Он добавил, что подобные проекты формируют новые полезные привычки, благодаря которым все больше жителей задумываются о бережном отношении к природе.

Торговая сеть «Пятерочка» принимает использованные батарейки и Челябинске, Казани, Самаре. Всего в магазинах сети, включая московский регион, установлено 77 боксов.