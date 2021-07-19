Более 750 тысяч контейнеров для раздельного сбора закупят российские регионы до 2024

Более 750 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов закупят в российских регионах до 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета при президенте РФ.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок, в том числе для организации раздельного сбора отходов.

Уровень охвата населения раздельным сбором на текущий момент составляет 25%. Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысячи контейнеров», — сказала Абрамченко во время доклада на заседании.

По ее словам, в этом году государство поможет регионам закупить контейнеры на один миллиард рублей. Сейчас проект акта находится на согласовании. Кроме того, меры поддержки отрасли будут расширять с участием Российского экологического оператора. Речь идет о субсидиях до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов, а также о внедрении нового механизма поддержки «строим сами». Этот принцип подразумевает строительство новых объектов за счет бюджета и силами РЭО. Затем субъекты получат их в собственность. Пилотными регионами этого проекта станут Дагестан, Крым, Севастополь и Архангельская область.

Абрамченко уточнила, что коммунальной услугой по вывозу отходов уже охвачено 94% жителей страны. На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешли 82 субъекта. В них работают 174 региональных оператора.

Что касается объектов инфраструктуры, то за два года их построили 105 штук. Еще 46 планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Новые объекты будут иметь мощность обработки 6,3 миллиона тонн в год и утилизации — 2,1 миллиона тонн ежегодно.