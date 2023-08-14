Экология 14 августа 2023, 12:12 Конкурсы на тему переработки отходов запустили для дошколят в регионах РФ РЭО

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Российский экологический оператор приглашает дошколят и учащихся начальной школы принять участие в конкурсах на экологическую тему. Детям предлагается создать плакаты, рисунки или елочные игрушки из вторсырья.

«В рамках проекта „Эколята“ по инициативе РЭО в России были объявлены три конкурса, направленные на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и принципов экономики замкнутого цикла среди школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций. Таким образом мы хотим повысить у маленьких граждан РФ уровень экологической культуры и осознанного отношения к обращению с отходами, развить у них потребности принимать активное участие в процессе обращения с ТКО и раздельного сбора отходов, а также сформировать экопривычки и ответственное отношение к окружающей среде», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Конкурс плакатов на экологическую тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!», конкурс рисунка «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», конкурс «Елочная игрушка своими руками из вторичного сырья» продлятся до 15 декабря 2023 года. Они проводятся совместно с Программным комитетом Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» в Совфеде РФ и Минприроды РФ.

«Мы хотим увидеть в работах ребят оригинальность, новизну, выдумку, интересные находки и творческий подход к вторичному использованию материалов. По итогам каждого конкурса победители, призеры и лауреаты конкурсов получат дипломы. Приглашаем к участию всех», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В конкурсе рисунка уже принимают участие такие субъекты РФ, как Республики Крым, Саха (Якутия), Тамбовская, Иркутская, Тюменская, Курганская области, Чечня, Чувашская республика, Москва, Ставропольский край. В конкурсе плакатов — Республики Карелия, Бурятия, Коми, Дагестан, Хакасия, Архангельская, Воронежская, Калужская, Орловская, Псковская области. Конкурс «Елочная игрушка своими руками из вторичного сырья» объявлен в Вологодской области.

Конкурсы проводятся в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Каждая дошкольная образовательная организация и школа может представить на региональный этап конкурсов по одной работе, ставшей победителем на муниципальном этапе. На федеральный этап от каждого субъекта представляется 20 лучших работ. Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку в августе. Информация о конкурсах размещена на сайте www.эколята.рф.

В июне РЭО подводил итоги предыдущих конкурсов, в которых приняли участие более 100 тысяч детей. Из них более 97 тысяч занимались сбором макулатуры в рамках акции «Спасаем деревья с Эколятами», было спасено 6 000 деревьев и собрано свыше 364 тонн макулатуры. В конкурсе «Панно, коллаж, настенная композиции из вторичного сырья» участвовали более 4 500 российских дошкольников и учащихся 1−4 классов.