Конкурс сочинений для подростков пройдет в рамках «ПМЭФ.Юниор»

Российский экологический оператор (РЭО) проведет конкурс сочинений «Зеленая школа РЭО» в рамках форума «ПМЭФ.Юниор». Он пройдет с 26 мая по 6 июня. Тема конкурсных работ должна быть связана с вопросами экологического развития России. Среди них бережное отношение к природным процессам и природопользованию, мир экологического добровольчества, осознанное потребление и полезные экопривычки.

Проект реализуется Фондом «Контент» в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы «Точка Юниор» при поддержке Фонда Росконгресс и негосударственного института развития «Иннопрактика».

РЭО стал организатором открытого конкурса сочинений среди участников юношеской секции „ПМЭФ. Юниор“. Ребята должны будут посвятить свою работу одной из тем, связанных с вопросами экологического развития России: бережное отношение к природным процессам и природопользованию; мир экологического добровольчества; осознанное потребление и полезные экопривычки Денис Буцаев Генеральный директор ППК РЭО

Он также отметил, что отбор будет проходить в двух номинациях: «Проблема требует решения» и «Действуем». Наградят победителей на площадке Петербургского международного экономического форума.

Цель конкурса — это формирование экологической культуры и осознанного потребления, навыков в обращении с отходами у школьников, экологического сознания, ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологически грамотного поведения школьников, а также приобщение к решению экологических проблем.

«ПМЭФ.Юниор» предоставляет талантливым подросткам уникальную возможность принять участие в ведущем международном деловом событии. Одними из ключевых треков деловой программы мероприятия является экология и устойчивое развитие, и подобные конкурсные инициативы, проводимые РЭО, позволят эффективнее популяризировать ответственное отношение к окружающей среде у подрастающего поколения Александр Стуглев Директор, председатель правления Фонда Росконгресс

Своей конкурсной работой участники должны в увлекательной форме побудить сверстников к участию в социально-значимых событиях экологической повестки России, региона и малой Родины; внести предложение по охране окружающей среды или путей решения экологических проблем; популяризировать экологический образ жизни среди школьников, а также поделиться личным опытом участия в экологических акциях по популяризация раздельного сбора ТКО и рассказать о личных полезных и выгодных экопривычках на тему правильного обращения с отходами.

Тематическое направление участники выбирают самостоятельно, также как жанр и название работы.

Сочинение на конкурс можно представить в прозе в жанре рассказа, письма, притчи, дневника, сказки, очерка, интервью, репортажа, эссе, рецензии, заочной экскурсии или путевых заметок. Отмечается, что поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. Рабочий язык конкурса — русский.

Проводится конкурс дистанционно и в один этап: с 26 мая по 6 июня включительно (до 24:00 по московскому времени) в соответствии с возрастными группами 14−16 лет и 17−18 лет. Победители конкурса получат дипломы и памятные призы.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные сочинения направляются на адрес электронной почты school@reo.ru. За всеми оперативными новостями о подготовке ПМЭФ-2022 можно следить в официальных социальных сетях форума: в Telegram и во «Вконтакте».

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры. Фонд был создан в соответствии с решением президента России.

Его учредили в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне разбирает и освещает вопросы экономической повестки, как российской, так и глобальной. Также он обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций. Кроме того, фонд способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий. Каждый год на площадках Росконгресса работают свыше 15 тысяч представителей СМИ. Более пяти тысяч экспертов в России и за рубежом вовлечены в аналитическую и экспертную работу.

Фонд взаимодействует с международными организациями, в числе которых структуры ООН. Также он развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами России.

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