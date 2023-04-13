Экология 13 апреля 2023, 13:56 Конкурс поделок из вторсырья стартовал для дошкольников из 10 регионов России

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Российский экологический оператор дал старт конкурсу «Панно, коллаж, настенная композиции из вторичного сырья» для дошкольников и учащихся начальных классов 10 регионов России. Он проводится в рамках проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

«Приглашаем наших юных граждан принять участие в конкурсе, который поможет им больше узнать о том, как простыми способами позаботиться о природе и окружающей среде, приобрести полезные привычки, например, по сортировке отходов. РЭО заключил соглашение с организационным комитетом Всероссийской акции „Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы“ и программным комитетом Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов „Эколята — Дошколята“, „Эколята“ и „Молодые защитники Природы“. Наша совместная деятельность направлена на обучение подрастающего поколения правилам грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В детских садах и школах проводятся различные мероприятия, среди которых такие конкурсы, как «Панно, коллаж, настенная композиции из вторичного сырья». К участию в нем приглашены дошкольники и учащиеся начальных классов Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Важно, чтобы замысел работы был направлен на сохранение природы, ее животного и растительного мира, чтобы в работе использовалось вторичное сырье, также участникам необходимо проявить оригинальность, новизну, выдумку, интересную находку и творческий подход в работе по вторичному использованию материалов. Конкурс проводится с 5 апреля по 15 июня 2023 года.

Победителям, призерам и лауреатам вручат дипломы. Допускается, что в каждой номинации «Эколята-Дошколята» и «Эколята» может быть определено несколько победителей, призеров и лауреатов. С условиями участия в Конкурсах можно познакомиться на сайте www.эколята.рф.