Коньячный завод в Дагестане обвинили в загрязнении Каспийского моря. Видео

Мэрия Дербента отреагировала на видео со сбросом сточных вод в Каспийское море. Ролик распространился в соцсетях. Администрация города сообщила, что источником загрязнения является местный коньячный комбинат, сообщило РИА «Дербент».

В мэрии заявили, что источником загрязнения является «Дербентский винно-коньячный комбинат», который ежегодно сбрасывает неочищенные сточные воды в коллектор. Городские власти заявили, что загрязнение Каспийского моря может привести к экологической катастрофе, и сообщили, что еще в феврале направляли обращения в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор, но эти жалобы остались без внимания.

Представитель АО «Дербентский коньячный комбинат» прокомментировал ситуацию «360». На заводе сообщили, что их путают с другим предприятием в Дербенте.

«Наше предприятие никаких выбросов в Каспийское море не производило, у нас функционируют очистные сооружения. Вам необходимо обращаться в другое предприятие, оно называется ООО „Дербентский винно-коньячный комбинат“», — сообщили в комбинате.

В «Дербентском коньячном комбинате» подчеркнули, что на их заводе экологически защищенное производство и никакого отношения к предприятию, которое загрязняет среду, они не имеют.

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