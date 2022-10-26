Компостирование пищевых отходов поможет предотвратить изменение климата | 360°

Экология 26 октября 2022, 12:48 Компостирование пищевых отходов поможет предотвратить изменение климата

Читать 360tv в

Существенно сократить выбросы парниковых газов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами возможно за счет утилизации пищевых отходов путем компостирования, заявил советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга Российского экологического оператора Сергей Егоршев на сессии «Отходы: предотвращение образования, шеринг, переработка» в рамках второго конгресса ответственного бизнеса ESG-(P)Эволюция.

«Самым разумным решением является раздельный сбор пищевых отходов, уменьшение объемов их накопления и со временем запрет на их захоронение. Мы в компании считаем, что на сегодняшний день до повсеместного раздельного сбора органических отходов, наиболее эффективным способом их утилизации является компостирование. Сокращение образования и переработка пищевых отходов является одним из важных направлений деятельности по снижению выбросов парниковых газов, что в свою очередь направлено на предотвращение глобального потепления и изменения климата», — сказал Сергей Егоршев.

Реклама

Реклама

По его словам, все более важным и актуальным в масштабах планеты становится вопрос выбросов парниковых газов от пищевых отходов. Основным выделяемым газом здесь является метан, который примерно в 25 раз сильнее углекислого газа оказывает влияние на парниковый эффект. С ускоренным выбросом парниковых газов сильнее разогревается тело полигона, возрастает опасность возникновения пожаров.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, основной целью которой является борьба с голодом (Food and Agriculture Organization, FAO), еще десять лет назад посчитала какое количество выбросов парниковых газов приходится на долю выкинутой еды. Уже тогда объем выбросов составил 4,4 миллиарда тонн выбросов СО2-экв.

FAO привела наглядное сравнение: «Если бы выбросы от продовольственных потерь и пищевых отходов были отдельной страной, они бы заняли третье место по объему эмиссии CO2-экв. после Китая и США. Спустя 10 лет, годовые выбросы всех парниковых газов в мире составили за год около 37 миллиарда тонн выбросов СО2-экв. (по расчетам международного исследовательского проекта по мониторингу выбросов парниковых газов Global Carbon Project)», таким образом, если исключить выбросы от органических отходов, это позволит минимум на 10 процентов сократить совокупные выбросы парниковых газов в мире — добавил Егоршев.

Эффективность использования пищевых и других органических отходов зависит от их первоначального способа сбора. Сегодня, когда раздельный сбор только начинает массово внедряться, в массе твердых коммунальных отходов (ТКО) содержание органики в отходах может составлять до 35% по отдельным субъектам РФ.

На площадках компостирования производится полезная продукция. В зависимости от качества компост или технический грунт можно использовать для различных целей. В результате компостирования на полигон вывозится на треть меньше отходов, что позволит уменьшить нагрузку на дороги и полигон. Уменьшение количества органических отходов, поступающих на полигон, позволит уменьшить запахи от объектов размещения отходов.

«В настоящий момент при планировании объектов обращения с ТКО мы в обязательном порядке рекомендуем субъектам предусматривать объекты утилизации органических отходов. А на всех комплексных объектах обработки отходов внедрены технологии компостирования органических отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.