Экология 15 августа 2023, 16:54 Комплексы сортировки ТКО в Марий Эл на 120 тысяч тонн прошли экспертизы для строительства РЭО

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Проекты по созданию двух мусоросортировочных комплексов на 120 тысяч тонн в Марий Эл прошли госэкспертизу проектно-сметной документации. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Юрий Зайцев обсудили во время рабочей встречи детали концессионных проектов.

«В декабре прошлого года Правительство Марий Эл заключило с инвесторами концессионные соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность обработки составит 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. На данный момент разработана проектно-сметная документация по обоим объектам, получены положительные заключения государственных экспертиз», — сообщил Денис Буцаев.

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Стоимость объектов оценили в 921 млн рублей в Йошкаре-Оле и 477,4 млн рублей в Сернуре. На встрече также обсуждались вопросы финансирования проектов.

«Общая стоимость проектов составляет 1,4 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки. Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 млн рублей по первому объекту и до 436 млн рублей — по второму», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Глава Марий Эл отметил, что мусоросортировочные комплексы позволят решить вопросы сортировки ТКО, переработки вторсырья, но для принятия окончательного решения о строительстве необходимо изучить все условия концессионных соглашений, просчитать нагрузку на бюджет, оценить предполагаемую рентабельность объектов.

Объекты будут построены в районе Йошкар-Олы и поселка Сернур. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого объекта составит 100 тысяч тонн, второго — 20 тысяч тонн.