Экология 07 марта 2024, 13:17 Комплексы по обращению с отходами построят в ДНР и ЛНР в 2025 году РЭО

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Первые два комплекса по обращению с отходами в Донецкой и Луганской народных республиках начнут строить в 2025 году, сообщил в интервью ТАСС глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«У нас по поручению правительства и президента идет проектирование двух объектов в ДНР и ЛНР. Это тоже комплексные объекты, где будет реализован принцип по сортировке, утилизации и захоронению только хвостов, который мы осуществляем во всех других регионах», — отметил Буцаев.

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По его словам, сейчас идет подготовка основных технологических решений, завершены изыскания. В 2024-м завершат проектирование и должны будут пройти экспертизы. Строительство объектов начнется в 2025 году.

Также РЭО закупил для новых регионов еще 125 единиц спецтехники, 8,7 тысячи контейнеров и бункеров для отходов.