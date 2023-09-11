Экология 11 сентября 2023, 13:42 Комплексный объект ТКО мощностью 117 тысяч тонн построят на Камчатке РЭО

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Комплексный объект мощностью 117 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год будет построен в Камчатском крае. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владимир Солодов обсудили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ход реализации проекта, а также подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами.

«На Камчатке планируется строительство одного объекта, который закроет около 80% потребностей региона. Земельный участок был подобран изначально с тяжелыми исходными данными — изыскания показали мерзлоту, цена ушла очень высоко, с такой ценой мы, конечно, не можем заходить в инвестиционную фазу. Но участок пересмотрели и подобрали новый, перепроектировать объект будем уже на нем. В первоначальные сроки — конец 2024 года — не укладываемся, но в первую половину 2025 года на Камчатке объект будет построен. Напомню, что он вошел в состав генплана, который был утвержден в том числе президентом», — сообщил генеральный директор РЭО на полях ВЭФ.

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В 2022 году РЭО подписал с регионом дорожную карту, в рамках которой на Камчатке будет построен комплексный объект «Елизовский» мощностью обработки 117 тысяч тонн, утилизации — 63 тысячи тонн в год.

Проект может быть реализован на основе концессионного соглашения.

Рассматриваются такие источники финансирования, как федеральная субсидия в рамках механизма «Дальневосточной концессии» в размере до 100% от капитальных затрат. Также финансирование в размере до 95% от объема инвестиций готов предоставить РЭО за счет средств от выпуска своих облигаций. Стоимость объекта предварительно оценивается почти в 2 млрд рублей.

Соглашение, подписанное РЭО и Камчаткой, включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, а также комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Камчатского края в области создания инфраструктуры по обращению с ТКО, а также рассмотрение возможности оказания инвестпроектам мер поддержки со стороны РЭО.