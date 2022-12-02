Экология 02 декабря 2022, 18:44 Комплексный объект по обращению с ТКО за 3 млрд рублей появится в Кабардино-Балкарии

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Он будет сортировать 300 тысяч тонн отходов в год, а перерабатывать — 100 тысяч тонн

Объект обращения с ТКО, включающий мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тысяч тонн в год, объект утилизации ТКО мощностью до 100 тысяч тонн в год и объект размещения отходов, могут построить в Кабардино-Балкарии. Общая сумма инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и глава Республики Казбек Коков обсудили во время рабочей встречи развитие инфраструктуры обращения с отходами и строительство перспективных объектов в регионе.

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«Обсудили с Казбеком Валерьевичем перспективные объекты обращения с ТКО, которые должны быть построены в Кабардино-Балкарии для достижения показателей Федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“. В 2024 году в Республике должен появится комплексный объект по обращению с ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Его стоимость составит более 3 млрд рублей, ППК РЭО готово предоставить финансирование для создания данного объекта в размере до 95% от необходимого объема инвестиций. Региону необходимо принять решение о заключении концессионного соглашения, а также обеспечить разработку проектно-сметной документации», — сказал Денис Буцаев.

Природные условия региона позволяют уже в ближайшее время приступить к проведению инженерных изысканий на земельном участке, предназначенном для создания комплексного объекта, что может значительно ускорить создание проектно-сметной документации и направление ее на прохождение государственных экспертиз.

«Для ускорения проектирования регион может использовать типовые проектные решения по объектам обработки и утилизации ТКО, разработанные ППК РЭО по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко. К строительству объекта можно будет приступить уже летом 2023 года. В этом случае уже в 2024 году все необходимые мероприятия по достижению показателей Федерального проекта в Кабардино-Балкарской республике могут быть выполнены», — добавил заместитель гендиректора

РЭО Сергей Королев.