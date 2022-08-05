Комплексный объект по обращению с ТКО построят для нужд Череповца

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев и заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин провели рабочую встречу, на которой обсудили строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Обсудили с руководством Вологодской области комплексного объекта по обращению с ТКО для нужд Череповца. На данный момент идет проработка частной концессионной инициативы, ее подача запланирована на сентябрь. Также регион проводит расчет тарифных последствий», — отметил Сергей Королев.

В комплексный объект войдет мусоросортировочный комплекс, площадка накопления ТКО и участок компостирования. До 95% финансирования планируется предоставить со стороны РЭО через льготный долгосрочный заем концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК.