Комплекс по переработке отходов за 1,16 млрд рублей построят на Алтае | 360°

Экология 30 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Комплекс по переработке отходов за 1,16 млрд рублей построят на Алтае

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Комплекс по переработке отходов на 60 тысяч тонн построят на Алтае

Комплекс по переработке отходов общей мощностью 60 тысяч тонн в год построят до конца 2024 года в Республике Алтай. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин обсудили возможное участие РЭО в финансировании проекта стоимостью 1,16 млрд рублей.

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«Объект обращения с твердыми коммунальными отходами планируется построить в Республике Алтай. Его мощность составит 60 тысяч тонн в год, включая 20 тысяч тонн — утилизации. Сумма капитальных затрат оценивается в 1,16 млрд рублей. С руководством Алтая обсудили возможные источники финансирования. Им может стать РЭО, который предоставит льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций», — рассказал Денис Буцаев.

Дорожная карта прошла согласование и уже подписана с РЭО. Заключение концессионного соглашения по объекту возможно в 2024 году.

Создание объекта приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология» по 100-процентной сортировке отходов и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза.

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