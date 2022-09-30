Комплекс по переработке отходов за 1,16 млрд рублей построят на Алтае | 360°

Все новости

Общество

30 сентября 2022, 12:54

МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:49

Подмосковную сеть МФЦ признали лучшей в России

Реклама

Власть

30 сентября 2022, 12:47

Россия посчитает актом агрессии удары Украины по новым территориям

Армия

30 сентября 2022, 12:38

Обучение мобилизованных россиян сняли на видео

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:36

Свыше 150 километров линий электропередачи подготовили к зиме в Подмосковье

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:34

День пожилого человека в Подмосковье отметят дискотеками в стиле ретро и концертами

Общество

30 сентября 2022, 12:32

Песков рассказал о церемонии принятия новых субъектов в состав России

Здоровье

30 сентября 2022, 12:31

Патриарх Кирилл заболел ковидом

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:28

Подмосковный ГУСТ поделится опытом цифровизации на всероссийском форуме в Рязани

Экология

30 сентября 2022, 12:05

Комплекс по переработке отходов за 1,16 млрд рублей построят на Алтае

Читать 360tv в

Комплекс по переработке отходов на 60 тысяч тонн построят на Алтае

Комплекс по переработке отходов общей мощностью 60 тысяч тонн в год построят до конца 2024 года в Республике Алтай. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин обсудили возможное участие РЭО в финансировании проекта стоимостью 1,16 млрд рублей.

Реклама

Реклама

«Объект обращения с твердыми коммунальными отходами планируется построить в Республике Алтай. Его мощность составит 60 тысяч тонн в год, включая 20 тысяч тонн — утилизации. Сумма капитальных затрат оценивается в 1,16 млрд рублей. С руководством Алтая обсудили возможные источники финансирования. Им может стать РЭО, который предоставит льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций», — рассказал Денис Буцаев.

Дорожная карта прошла согласование и уже подписана с РЭО. Заключение концессионного соглашения по объекту возможно в 2024 году.

Создание объекта приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология» по 100-процентной сортировке отходов и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама