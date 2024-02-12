Экология 12 февраля 2024, 13:37 Комплекс по обращению с отходами за 4,1 млрд рублей запустят в декабре в Псковской области РЭО

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и перспективные объекты на территории субъекта.

«В этом году регион построит предприятие полного цикла. На нем ежегодно будут сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, в том числе 95 тысяч тонн отходов будут утилизировать. Так называемые „хвосты“, которые невозможно переработать, будут размещать на современном объекте захоронения в объеме 125 тысяч тонн отходов. Создание объекта обеспечит 100%-й обработкой регион. Проект масштабный и реализуется при поддержке федерального центра. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в декабре», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Комплексный объект создается в Палкинском районе Псковской области в рамках концессионного соглашения. Строительство ведется, в том числе, за счет средств федерального бюджета.

«В прошлом году регион получил субсидию в размере 1,8 млрд рублей. Общий объем инвестиций в создание предприятия — 4,1 млрд рублей», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.