Экология 22 декабря 2022, 15:02 Комплекс по обращению с отходами мощностью 180 тысяч тонн начнут строить весной 2023 года под Саранском

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Его мощность 180 тысяч тонн обработки в год

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов обсудили на деловой встрече развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания. Объект под Саранском начнут строить уже весной 2023 года.

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«Обсудили с Артемом Алексеевичем проекты по созданию в Мордовии объектов обращения с отходами. В частности КПО мощностью 180 тысяч тонн обработки в год начнут строить под Саранском уже весной следующего года. Сейчас активно ведется проектирование объекта. Напомню, что в Республике также планируется строительство еще одного комплекса обращения с отходами при полигоне на 30 тысяч тонн в год и одной мусоросортировочной станции на 30 тысяч тонн в год в Краснослободском районе. С инвестором в лице регоператора Мордовия заключила 3 концессионных соглашения в отношении перспективных объектов. Их создание позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Мордовия подписала соглашение о создании комплексных объектов с концессионером — ООО «Мордовский экологический оператор» 21 ноября текущего года. Ранее РЭО сообщал, что финансирование проектам планируется предоставить, в том числе, за счет капитального гранта от концедента в размере около 3 млрд рублей.