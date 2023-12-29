Экология 29 декабря 2023, 12:33 Комплекс переработки отходов общей мощностью 480 тысяч тонн построили в Тульской области РЭО

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Комплекс переработки отходов введен в эксплуатацию 27 декабря в Тульской области. Российский экологический оператор вложил в проект 1,5 млрд рублей.

«Объект в Тульской области был введен в эксплуатацию 27 декабря 2023 года. Он позволит региону достичь показателей национального проекта „Экология“ по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза. Мощность утилизации на объекте составляет 209 тысяч тонн в год, обработки — 480 тысяч тонн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Объект расположен на территории города Тула. В комплекс входит цех обработки, участок производства техногрунта, а также цех расщепления полимерных материалов.

«Капитальные вложения в проект составили 5,7 млрд рублей. Финансирование со стороны Российского экологического оператора предоставлено в размере 1,5 млрд рублей в форме выкупа облигаций инвестора в соответствии с условиями Постановления Правительства № 1727», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Инвестором проекта выступает компания «Регион-Комфорт» (ООО «ХАРТИЯ»).