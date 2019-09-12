Компании смогут участвовать в изменении правил РОП

Компании могут обсудить новые правила расширенной ответственности производителей (РОП) с Российским экологическим оператором (РЭО). Одной из первых на инициативу откликнулась Procter&Gamble.

РОП предполагает, что производитель сам должен перерабатывать упаковку, которая остается после использования его продукции. Он может делать это внутри своей компании, поручить переработку подрядчику или заплатить экологический сбор государству. Сейчас норматив утилизации составляет только 15%, но, согласно федеральной программе «Экология», к 2024 году должен быть увеличен до 36%.

Минприроды решило резко увеличить доходы от экосбора Подробнее

«Утилизационный сбор может быть разделен, либо на монетарные выплаты государству, либо на заключение прямых соглашений. С ними ситуация обстоит сложнее — они заключаются с компаниями, которые часто не имеют возможности переработки и утилизации таких объемов отходов. И контроля над ними нет ни со стороны компаний, ни со стороны надзорных органов», — объяснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В РЭО заметили, что правила полностью меняются, потому что компании, которые честно исполняют правила РОП, находятся в невыгодном положении по отношению к недобросовестным производителям, ведь есть «огромное количество возможностей избежать контроля».

Минприроды назвало полную оплату населением «мусорной реформы» невозможной Подробнее

Как подчеркнул Буцаев, честным участникам рынка следует отказаться от сотрудничества с серыми компаниями, которые не могут подтвердить возможность заниматься утилизацией.

Представители РЭО уже обсудили РОП с Procter&Gamble и предложили им принять участие в формировании новых правил, а в дальнейшем перейти на полную переработку сырья для упаковки.