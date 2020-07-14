Компании обязали иметь страховку от разлива нефтепродуктов
Президент Владимир Путин утвердил изменения, внесенные в закон «Об охране окружающей среды». Документ обязывает компании, занимающиеся добычей, хранением и транспортировкой нефтепродуктов, иметь страховку от их разлива, резерв средств на счетах или банковскую гарантию для устранения последствий таких аварий.
При этом организация может самостоятельно составить план по предупреждению и ликвидации разливов на суше и уведомить о нем федеральные ведомства. До этого уведомительный порядок действовал только для разливов на море.
В первом чтении законопроект приняли еще в 2018 году. Тогда думский комитет по экологии указал на отсутствие механизма по финансированию предупреждения и ликвидации разливов нефти на суше. К документу вернулись после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске: 7 июля закон приняла Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на предприятии «Норникеля», где в почву и воду вылились тонны солярки, почти в 148 миллиардов рублей.