Компании обязали иметь страховку от разлива нефтепродуктов

При этом организация может самостоятельно составить план по предупреждению и ликвидации разливов на суше и уведомить о нем федеральные ведомства. До этого уведомительный порядок действовал только для разливов на море.

В первом чтении законопроект приняли еще в 2018 году. Тогда думский комитет по экологии указал на отсутствие механизма по финансированию предупреждения и ликвидации разливов нефти на суше. К документу вернулись после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске: 7 июля закон приняла Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на предприятии «Норникеля», где в почву и воду вылились тонны солярки, почти в 148 миллиардов рублей.