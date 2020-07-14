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    14 июля 2020, 01:27

    Компании обязали иметь страховку от разлива нефтепродуктов

    Кирилл Фролов

    Президент Владимир Путин утвердил изменения, внесенные в закон «Об охране окружающей среды». Документ обязывает компании, занимающиеся добычей, хранением и транспортировкой нефтепродуктов, иметь страховку от их разлива, резерв средств на счетах или банковскую гарантию для устранения последствий таких аварий.
    Компании обязали иметь страховку от разлива нефтепродуктов

    При этом организация может самостоятельно составить план по предупреждению и ликвидации разливов на суше и уведомить о нем федеральные ведомства. До этого уведомительный порядок действовал только для разливов на море.

    В первом чтении законопроект приняли еще в 2018 году. Тогда думский комитет по экологии указал на отсутствие механизма по финансированию предупреждения и ликвидации разливов нефти на суше. К документу вернулись после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске: 7 июля закон приняла Госдума, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

    Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на предприятии «Норникеля», где в почву и воду вылились тонны солярки, почти в 148 миллиардов рублей.