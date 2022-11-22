Экология 22 ноября 2022, 22:11 Коммунальщикам Татарстана разрешили устраивать свалки снега Минэкологии Татарстана напомнило, куда можно сбрасывать снег

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Создание свалок снега на территории Татарстана является правомерным. Однако использовать для этих целей можно специально отведенные территории. Об этом напомнили сотрудники министерства экологии региона, сообщил сайт Inkazan.

Специалисты пояснили, что снег можно вывозить на снегоплавильные установки. Важно, чтобы их местоположение соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам.

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Представители министерства экологии запретили складировать снег на территории и вблизи водоемов, а также источников водоснабжения.

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