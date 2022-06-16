Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области реформируют силами РЭО, местных властей и Фонда ЖКХ

Российский экологический оператор, Правительство Нижегородской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ будут сотрудничать при реализации проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Генеральный директор публичной-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2022 года.

«Трехстороннее соглашение позволит сделать систему коммунальной инфраструктуры более удобной для граждан с точки зрения более безопасных условий проживания, внедрения технологий по ресурсосбережению и обращению с ТКО. Мы также займемся проработкой вопросов создания перспективных объектов в сфере обращения с ТКО и намерений ППК РЭО финансировать такие проекты. Уверен, что сотрудничество с Нижегородской областью и Фондом покажет свою эффективность», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Стороны планируют взаимодействие при решении задач, связанных с созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулированием реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с содействием модернизации системы коммунальной инфраструктуры, внедрением ресурсосберегающих технологий, снижением влияния факторов вредного воздействия на окружающую среду.

«Мы активно взаимодействуем с Российским экологическим оператором и Фондом содействия реформированию ЖКХ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволяет сделать жизнь нижегородцев комфортнее и безопаснее, а городское хозяйство вести более эффективно. Не менее важно и сотрудничество по развитию новых территорий», — сказал Глеб Никитин.

Планируется, что сотрудничество позволит реализовывать амбициозные, перспективные проекты в сфере обращения с отходами, что, в свою очередь, будет способствовать развитию отрасли по обращению с отходами производства и потребления, улучшению экологической обстановки в регионе.