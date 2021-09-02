«Коммерсант»: сразу 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими в России

Минприроды признало вероятно исчезнувшими еще 11 видов животных признали в России. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам последней инвентаризации.

К категории 0, то есть вероятно исчезнувших, были отнесены лошадь Пржевальского, кулан, тюлень-монах, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и другие, сообщила газета «Коммерсант».

Всего за последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. Ареал животных и растений сужает рост городов, развитие промышленности, загрязнение окружающей среды. Из-за этих факторов многие из них оказываются на грани вымирания.

Чтобы сохранить редких животных и растения, была создана Красная книга. Она на федеральном уровне гарантирует их защиту и последующее восстановление. Сейчас в этот список включены 443 вида животных и 676 видов растений.

По мнению директора заповедного департамента Минприроды России Ирины Макановой, в России нужно разработать эффективный механизм для улучшения качества работы заповедников, национальных парков и заказников.