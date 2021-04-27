Комиссия Госсовета по экологии поддержала проект по мониторингу окружающей среды

Члены Комиссии Государственного совета по экологии одобрили паспорт федпроекта по мониторингу окружающей среды. Заседание состоялось 21 апреля в Челябинске. Первый замглавы Минприроды России Константин Цыганов и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев представили проект в режиме ВКС и ответили на вопросы членов комиссии.

«По итогам обсуждения было принято решение одобрить в целом проект», — сказано в сообщении по итогам заседания Комиссии.

Благодаря системе органы власти и граждане будут иметь своевременную и полную информацию о состоянии окружающей среды, что позволит с более высокой точностью прогнозировать изменения климата.

По словам Дениса Буцаева, в системе будет аккумулировано несколько баз данных: информационная, нормативно-правовая, программно-технологическая и организационная. РЭО совместно с органами власти уже проделана комплексная работа по формированию паспорта федпроекта. Он будет включен в нацпроект «Экология».

Глава РЭО уточнил, что финансироваться создание системы будет за счёт средств нацпроекта.Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала эту инициативу. Проект уже согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Аккумулирование всех информационных ресурсов в одном проекте сформирует максимально объективную картину состояния воздуха, земель и водных объектов, а также об источниках негативного воздействия на воздух и окружающую среду.

По мнению руководителя комиссии Госсовета, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опыт создания системы экомониторинга в Челябинске — передовой и может быть интересен для повсеместного тиражирования.

На первом этапе новая система будет интегрирована с информсистемами органов госвласти и заинтересованных ведомств экомониторинга, в которых содержатся данные о состоянии воздуха и окружающей среды. Далее планируется провести анализ всей системы экомониторинга и обозначить точки развития. На втором этапе сама система будет модернизирована и стартует работа над развитием сети сбора данных, которая позволит актуализировать и увеличить количество точек контроля. Второй этап планируется завершить до 2030 года.

По итогам разработки в системе будут отражены прогнозы о гидрометеорологических наблюдениях, о содержании радиоактивных веществ в воздухе, воде и почве, а также данные о разных видах радиоактивного излучения. В проекте паспорта также запланирован сбор данных о выбросах парниковых газов на территории России.