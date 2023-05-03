Экология 03 мая 2023, 13:48 Комфортную погоду пообещали москвичам на День Победы Синоптик Позднякова: в Москве 9 мая ожидается до +17 градусов, погода будет комфортной РИА «Новости»

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Ночные заморозки могут произойти в Москве и Московской области 6-8 мая, но в сам День Победы погода будет хорошая. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила в комментарии РИА «Новости», что 9 мая потеплеет до +17 градусов.

«6 мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура -6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки — мокрый снег, дождь», — рассказала она.

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По ее словам, температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. Около нуля или +2 ожидается в Бутове, в Зеленограде — до -1 градуса. Днем в Москве от +7 до +9 градусов, в Подмосковье — от +6 до +10 градусов. Возможен северный или северо-западный ветер, его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Позднякова добавила, что в следующие дни атмосферное давление начнет расти, в регион придет антициклон. Уже к 7–8 мая потеплеет до +10, +11 градусов. Не исключено, что 9 мая во второй половине дня пойдет дождь, но днем уже будет +12…+17 градусов.

«То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде», — заключила метеоролог.

Пока же синоптики предупредили москвичей о сильном ветре. Гидрометцентр объявил в среду, 3 мая, «желтый» уровень погодной опасности.