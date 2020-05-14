    14 мая 2020, 19:01

    Комары-звонцы атаковали Нижегородскую область

    Артур Блянихов

    В Нижегородской области появились полчища комаров-звонцов (хирономиды), которые издают пронзительный писк. Об этом сообщил Рен ТВ.
    Комары-звонцы атаковали Нижегородскую область

    По данным издания, в основном хирономиды активизируются по вечерам, их писк слышен даже за закрытыми окнами. Экологи объяснили, что из-за жары комары-звонцы вылупились все разом, поэтому их так много. Они летают по региону в виде «живых облаков».

    «Царьград» отметил, что никакие средства не могут помочь от надоедливых насекомых. Единственный вариант — дождаться окончания их жизненного цикла.

    Ранее британские ученые провел исследование, в результате которого выяснили, что в массовой гибели пчел по всему миру виноват вирус.

    «Хронический паралич пчел — это вирусное заболевание медоносных пчел с глобальным распространением, которое до недавнего времени вызывало редкую, но тяжелую симптоматику, включая потерю колоний», — указали специалисты.

    У пчелы начинается тремор, когда ее поражает паралич. Она не может летать, на брюшке пропадает волосяной покров. После заражения насекомые гибнут в течение недели.