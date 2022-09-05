Экология 05 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Команду спасателей отправили в Комсомольск-на-Амуре из-за паводка МЧС из-за тайфуна и паводка отправило дополнительные силы и технику в Комсомольск-на-Амуре ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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МЧС из-за тайфуна и угрозы паводка направило в Комсомольск-на-Амуре команду спасателей из Хабаровска. Они помогут местным властям справиться с последствиями стихии, сообщилипредставители ведомства в Хабаровском крае.

В состав оперативной группы вошли 12 специалистов и три единицы спецтехники, в том числе автомобиль насосно-рукавный модульный «Поток» и пожарно-насосная станция.

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«Главная задача оперативной группы — это оказание помощи органам местного самоуправления при ликвидации последствий прохождения паводка и ливневых дождей. Также, учитывая прогноз синоптиков, на особом контроле специалистов МЧС России состояние малых рек», — рассказал замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.

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Последствием сильных осадков может стать разлив малых рек и подтопления в низинах, поэтому спасатели следят за их состоянием. Уровень воды на Амуре в Комсомольск-на-Амуре пока не изменился и остался на отметке 569 сантиметров, а у Хабаровска даже опустился до 384 сантиметров. Спасатели также опасаются, что ливневая канализация не выдержит количества воды, а из-за ветра обрушатся деревья.

Метеорологи предупредили о влиянии тайфуна на весь Хабаровский край. С 6 по 8 сентября пройдут сильные дожди, местами очень сильные. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду, местами — до 25-30 метров в секунду, а на побережье — до 30-35 метров в секунду.

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