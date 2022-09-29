Коллекцию арт-объектов «Ресайкл Групп» представят на РЭФ-2022 | 360°

Экология 29 сентября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Коллекцию арт-объектов «Ресайкл Групп» представят на РЭФ-2022

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Произведения современного искусства на тему экологии представят на площадке Российского экологического форума (РЭФ), организатором которого выступает Российский экологический оператор. Мероприятие пройдет в Истре Московской области с 10 по 11 октября 2022 года. Одним из арт-объектов станет композиция известного арт-объединения Recycle Group.

«Российский экологический форум мы проводим уже во второй раз. В этом году в программу войдет экспозиция современных художников на тему экологии и переработки. В прошлом году художники Recycle Group разработали дизайн статуэтки для «Зеленой премии», которую проводил РЭО. Это были обычные пластиковые бутылки, найденные среди мусора. На РЭФ арт-объединение представит мусорные баки, которые как ничто другое тесно вплетены в нашу повседневную жизнь, а также являются частью циклического процесса утилизации отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На РЭО также будут представлены другие работы современных российских авторов. Планируется, что это будут работы художницы Александры Нестеркиной, скульптурная миниатюра Павла Плетнева, произведения Дмитрия Каварги, Ивана Репкина, Александра Щуренкова, Саши Фроловой, Аристарха Чернышева. Все работы будут размещены на территории проведения форума.

«В современном искусстве тема экологии стала чуть ли не магистральной. Мы видим множество идей разумного потребления, использования отходов, циклической экономики во множестве арт-объектов. Мы представим подборку работ российских авторов, которые используют экологичные приемы и материалы в своей творческой практике. Например, материал объекта Recycle Group — перерабатываемый и может использоваться повторно при создании новых работ. Такой подход — это визитная карточка арт-объединения», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Ранее стало известно, что начата регистрация на одно из главных в отрасли обращения с отходами мероприятий — Российский экологический форум (РЭФ). Пройти регистрацию можно на сайте РЭФ. https://reo.ru/ref2022#registration

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