Экология 14 августа 2023, 17:00 Количество жалоб на вывоз отходов в Петербурге сократилось на 30% РЭО

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Количество жалоб на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге сократилось на 30% в сервисе «РЭО Радар». В Российском экологическом операторе указали на стабилизацию ситуации вокруг системы обращения с отходами в субъекте РФ.

«С начала 2023 года мы видим, что ситуация с вывозом отходов в Санкт-Петербурге стабилизировалась. Об этом говорят и количество, и тематика жалоб граждан. В частности количество жалоб на отсутствие своевременного вывоза отходов и навалы на контейнерных площадках в январе 2023 года составило 145. В июне жалоб на аналогичные проблемы было 67. Региональным оператором проделана качественная работа по улучшению предоставления коммунальной услуги населению», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего за первый квартал 2023 года в «РЭО Радар» поступило 244 жалобы на отсутствие своевременного вывоза отходов, навалы и неприятный запах. Во втором квартале по этим категориям жалоб цифра снизилась на 30%, и число сообщений составило 170, добавил Буцаев.

Ответственный за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Санкт-Петербургу в системе «РЭО Радар» обозначен регоператор АО «Невский экологический оператор».