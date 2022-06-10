Количество жалоб на мусор в Иркутской области выросло в 50 раз по сравнению с прошлым годом

Количество сообщений в Иркутской области при этом ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге, где только в январе поступило более тысячи сообщений о несвоевременном вывозе отходов.

В мае в федеральную систему мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар» поступило 58 сообщений о несвоевременном вывозе отходов от жителей Приангарья. При этом за январь–апрель их было всего 9. За январь — май 2021 года в сервис поступило 9 жалоб. Большинство обращений уже решено. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«За три года работы сервиса „РЭО Радар“ от жителей Иркутской области поступило несколько сотен сообщений, из них 60% — о нарушении графика вывоза отходов, 23% — о складировании мусора на площадке, 5% — о нехватке контейнеров. При этом в мае наблюдается всплеск обращений. Более 90% проблем, полученных в мае, уже решены, остальные находятся в работе. В Иркутской области это компании ООО „РТ-НЭО“ и ООО „Региональный северный оператор“», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Количество сообщений в Иркутской области при этом ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге, где только в январе поступило более тысячи сообщений о несвоевременном вывозе отходов.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала https://radar.reo.ru/ можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.