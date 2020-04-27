Количество бытовых отходов будет расти в России на 0,5% ежегодно
«Масса твердых коммунальных отходов (ТКО), образуемых в субъектах РФ, рассчитана <…> с учетом прогноза изменения численности населения в субъектах РФ и коэффициента увеличения нормы накопления ТКО на 0,5% в год», — приводит портал «Будущее России. Национальные проекты» сообщение Российского экологического оператора (РЭО).
Эти данные легли в основу создания первого проекта федеральной схемы для обращения с отходами. Документ предусматривает оборудование новых сортировок и отправку на вторичное использование около 55% мусора. На переработку будут отправлять также компост и топливные гранулы, получаемые из отсортированных отходов. Кроме того, схема запрещает захоранивать мусор, который можно переработать.
Первый вариант документа уже одобрили в правительстве. Окончательно федеральную схему примут осенью 2020 года. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко пояснила, что схема поможет управлять системой обращения с отходами и увидеть реальную картину отрасли.