Коктейль из снега и дождя пообещали жителям Москвы и Подмосковья

Погода сильно разочарует жителей Москвы и Московской области в ближайшие выходные. В регионе пройдут сразу три вида осадков: дождь, мокрый снег и простой снег. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что ближайшие субботу и воскресенье можно описать двумя словами: облачно и мокро.

Дождь и мокрый снег дадут о себе знать в ночь с пятницы на субботу и останутся на весь день. Ситуация ухудшится в ночь на воскресенье, когда к первым двум видам осадков присоединиться еще и обычный снег.

«Ожидаются заморозки и явный признак вернувшийся зимы — гололедица. Температура воздуха на выходных будет невысокой: +5...+8 С. Одно радует: выпавший снег на поверхности земли не задержится, сразу растает», — рассказал Вильфанд.

Во второй половине воскресенья весна наконец даст о себе знать. Осадки прекратятся после полудня и выглянет солнце. Понедельник новой рабочей недели станет переходным днем, а во вторник в Москву и Подмосковье придет настоящая весенняя погода. Днем столбики термометра поднимутся до +15...+17 градусов.

Роман Вильфанд предупредил, что зима еще может вернуться. Майские заморозки синоптики фиксируют достаточно часто. Иногда даже бывали снегопады.