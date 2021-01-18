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    18 января 2021, 10:15

    «Кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара назвали опасными

    Дарья Бунякова

    Так называемые кокаиновые бегемоты Пабло Эскобара являются опасными для окружающей среды. Они очень быстро размножаются, поэтому скоро их численность станет невозможно контролировать. Об этом предупредили колумбийские ученые.
    «Кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара назвали опасными

    Бегемотов в 1980-х годах ввез в Колумбию наркоторговец Пабло Эскобар. Животные нелегально попали в страну из частного зоопарка. После смерти Эскобара большинство бегемотов вывезли, а четырех решили оставить. В итоге животные стали размножаться в реке Магдалене.

    Сейчас в Колумбии насчитывается от 80 до 100 бегемотов, их численность может вырасти до 1,5 тысячи к 2040 году. Ученые считают, что популяцию станет невозможно контролировать.

    «Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает», — отметила эколог Натали Кастельбланко-Мартинес в интервью The Telegraph.

    Она пояснила, что из-за мочи и фекалий в воде повышается концентрация азота с фосфатами. Кроме того, бегемоты являются переносчиками паразитов и различных заболеваний. Также животные представляют опасность для человека, так как уже были случаи нападений.

    Уже много лет специалисты пытаются стерилизовать бегемотов, но для этого не хватает ресурсов и времени. Кастельбланко-Мартинес отметила, что такая программа могла бы иметь необходимый эффект, если бы на раннем этапе были найдены средства. Теперь же, по ее словам, возможен только отстрел животных.