Кобылкин рассказал, когда выпустят последних узников «китовой тюрьмы»
Министр рассказал РИА «Новости», что после освобождения всех морских обитателей из бухты Средней в ней может появиться специализированный центр. В нем планируют размещать животных, «которые по разным причинам нуждаются в помощи людей».
Предыдущую группу косаток и белух отпустили из «китовой тюрьмы» в конце августа.
Морские обитатели находились в вольерах бухты Средней с 2018 года, которая из-за условий содержания и получила соответствующее название. Отловщики намеревались продать животных в океанариумы за границу.
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Проведенные проверки показали, что косатки и белухи были выловлены незаконно. Их решено было выпустить на свободу. СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Следователи установили, что в бухте находились 11 детенышей косаток и 90 молодых белух. Позже из вольеров пропали три белухи и косатка.