Кобылкин рассказал, когда выпустят последних узников «китовой тюрьмы»

В «китовой тюрьме» в Приморье остаются 75 белух. Животных должны отпустить на волю до наступления зимы. Сроки озвучил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр рассказал РИА «Новости», что после освобождения всех морских обитателей из бухты Средней в ней может появиться специализированный центр. В нем планируют размещать животных, «которые по разным причинам нуждаются в помощи людей».

Предыдущую группу косаток и белух отпустили из «китовой тюрьмы» в конце августа.

Морские обитатели находились в вольерах бухты Средней с 2018 года, которая из-за условий содержания и получила соответствующее название. Отловщики намеревались продать животных в океанариумы за границу.

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Проведенные проверки показали, что косатки и белухи были выловлены незаконно. Их решено было выпустить на свободу. СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Следователи установили, что в бухте находились 11 детенышей косаток и 90 молодых белух. Позже из вольеров пропали три белухи и косатка.