Книга «Экология Москвы» расскажет об экологическом образе столицы

Самые актуальные вопросы об экологии Москвы теперь можно узнать из одноименной книги. Ее выпустили в рамках проекта «РосЭко». Идея создания сборника принадлежит экс-председателю комиссии по экологической политике Мосгордумы Зое Зотовой.

Сборник интересующих москвичей тем затрагивает актуальную информацию о сохранении природы в городе, системе обращения с отходами, развитии городского транспорта, инфраструктуры и промышленности. Материалы подробно описывают принципы модернизации комплекса городского хозяйства.

«В этом издании мы совместно с представителями комплекса городского хозяйства ответили на самые актуальные вопросы москвичей, что позволило создать настоящую энциклопедию по экологии города. Книга рассказывает, как в столице развивалась комфортная городская среда, появлялись озелененные территории, формировался экологический образ жизни москвичей. Отмечу, что ценный вклад в решение экологических вопросов внесли предприятия комплекса городского хозяйства, которые проделали масштабную работу по обновлению и снижению воздействия на окружающую среду», — отметила Зоя Зотова.

В книге также описаны эффекты модернизации промышленности. Так, столичный нефтеперерабатывающий завод внедрил первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха. Предприятие перешло на практически замкнутый цикл использования воды, на 80% обновило производство и снизило воздействие на окружающую среду в четыре раза, сообщил соавтор книги и руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.