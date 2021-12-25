Работникам крымских теплиц пришлось спасать клубнику от снега
Работники теплиц в Крыму спасали клубнику до снега
Сотрудники предприятия «Сладкая клубника» в Бахчисарайском районе Крыма три дня подряд спасали ягоду от снега. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыминформ».
Около 540 теплиц было занесено снегом, работники очищали крыши от сугробов.
Отмечается, что количество выпавшего снега было аномальным, ранее подобного не видели даже старожилы.
Ранее сообщалось, что в Симферополе температура опустилась до рекордных -12 градусов. Также из-за холодов в Ялте были отменены занятия в школе, закрылись детские сады и была приостановлена работа общественного транспорта.