facebook_pixel
    25 декабря 2021, 10:52

    Работникам крымских теплиц пришлось спасать клубнику от снега

    Работники теплиц в Крыму спасали клубнику до снега

    Максим Зинкин

    Сотрудники предприятия «Сладкая клубника» в Бахчисарайском районе Крыма три дня подряд спасали ягоду от снега. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыминформ».

    Работникам крымских теплиц пришлось спасать клубнику от снега

    Около 540 теплиц было занесено снегом, работники очищали крыши от сугробов.

    Отмечается, что количество выпавшего снега было аномальным, ранее подобного не видели даже старожилы.

    Ранее сообщалось, что в Симферополе температура опустилась до рекордных -12 градусов. Также из-за холодов в Ялте были отменены занятия в школе, закрылись детские сады и была приостановлена работа общественного транспорта.