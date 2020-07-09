Климатологи предупредили об увеличении мировой температуры в ближайшие годы

Среднегодовая глобальная температура в следующие пять лет окажется как минимум на один градус выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. Об этом заявили специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) в своем новом климатическом прогнозе.

По данным ВМО, средняя температура на планете уже выше доидустриального периода на один градус, написало РИА «Новости».

«Перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальным периодом», — заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Нужно приложить усилия, чтобы ограничить повышение температуры до 1,5 градуса, заметил он. При этом прогноз организации не брал в расчет изменения, произошедшие за период пандемии в выбросах парниковых газов и аэрозолей.

Таалас подчеркнул, что промышленный и экономический спад из-за COVID-19 не является заменой действий в области климата. По его словам, углекислый газ давно находится в атмосфере, поэтому снижения выбросов в том году не приведут к уменьшению концентрации CO2 в атмосфере. А именно это является причиной повышения температуры по всему миру.

Генсек Всемирной метеорологической организации заметил, что государства должны включить в свои планы по восстановлению после эпидемии коронавируса меры по борьбе с изменением климата.

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