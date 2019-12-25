Климатологи предсказали катастрофическую жару в мегаполисах

Скорость, с которой нагревается Земля, может влиять на климат даже быстрее, чем повышение общего уровня глобального потепления. Даже повышение температуры на 2 градуса по Цельсию может означать экстремальную жару в некоторых частях света.

Об этом заявили ученые австралийского университета в Мельбурне. Как сообщило издание Science Alert, они смоделировали два сценария развития событий, быстрый и медленный. В обоих случаях температура вырастет на 1,5-2 градуса Цельсия.

В первом случае можно ждать катастрофы, так как во многих регионах средние температуры вырастут гораздо больше и затронут 600 миллионов человек.

В случае медленного потепления оно коснется 20 миллионов человек. Речь идет жителях крупнейших городов мира — Нью-Йорке, Стамбуле, Сеуле, Токио и Багдаде.

Климатологи утверждают, что, суша быстро нагревается и океан не успевает поглотить это тепло.

Экологи ранее предлагали снизить стремление к высоким экономическим показателям, которые ведут к расточительному использованию ограниченных природных ресурсов. Они также предложили обложить высокими налогами наиболее вредные для окружающей среды продукты. Одновременно нужно предложить приемлемые альтернативные решения.

По мнению ученых, четырехдневная рабочая неделя имеет много преимуществ. В частности, сократятся выбросы транспорта, на котором люди добираются на работу. Климатологи также предложили отдавать предпочтение мелким компаниям и фирмам, которые наносят окружающей среде гораздо меньше вреда, чем концерны. Следует также ввести в школе преподавание естествознания с упором на экологичные модели поведения.

Исследователи посоветовали совместить современные технические достижения и с изменениями образа жизни. То есть, отдавать предпочтение гаджетам и механизмам, которые не могут увеличить экологические проблемы.