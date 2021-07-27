Климатолог: затяжная жара в России может быть опасной

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал про изменение климата на Земле и рост температур на территории России. Интервью со специалистом опубликовала «Общественная служба новостей».

По словам Кокорина, периоды жары в России будут наступать чаще. Если раньше они были характерны в основном для южных территорий, то сейчас появятся и на севере. В ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары. Связано это с усилением парникового эффекта. Даже 5% достаточно для того, чтобы происходили резкие колебания холода и жары, но жары даже больше.

Эксперт добавил, что не надо ориентироваться на максимальную температуру. Врачи отмечают, что продолжительная жара опаснее и может плохо сказаться на здоровье и на самочувствии в целом.