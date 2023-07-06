06 июля 2023, 00:21
Климатолог заявил, что число катаклизмов в мире может вырасти
Климатолог Терешонок заявил, что глобальное потепление может увеличить число катаклизмов
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предрек увеличение числа катаклизмов на Земле. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, такие проявления могут быть реакцией на глобальное потепление, которое в последние годы происходит с большей интенсивностью. Он подчеркнул, что человечество должно принимать меры, чтобы не допустить подобного исхода, написал RT.
Реклама
«В тропических и средних широтах возможны очень продолжительные жаркие периоды сухой погоды, пожары, засуха и так далее или сильные осадки, ураганы», — рассказал Терешонок.
Погода
Реклама
Реклама