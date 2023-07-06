Экология 06 июля 2023, 00:21 Климатолог заявил, что число катаклизмов в мире может вырасти Климатолог Терешонок заявил, что глобальное потепление может увеличить число катаклизмов

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предрек увеличение числа катаклизмов на Земле. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, такие проявления могут быть реакцией на глобальное потепление, которое в последние годы происходит с большей интенсивностью. Он подчеркнул, что человечество должно принимать меры, чтобы не допустить подобного исхода, написал RT.

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«В тропических и средних широтах возможны очень продолжительные жаркие периоды сухой погоды, пожары, засуха и так далее или сильные осадки, ураганы», — рассказал Терешонок.