Климатолог: в Петербурге будет малоснежная зима

По данным ИА Nation News, он уточнил, что в декабре в городе почти не будет снега. Кроме того, в этом году на улицах будет довольно сколько.

«По всей видимости, эта зима будет напоминать предыдущую с бесснежным декабрем. При этом мы ждем крещенских морозов и похолодания в феврале», — рассказал Анисимов.

Ранее стало известно, что аномально теплые температуры, на пять-шесть градусов выше нормы, продержатся в европейской части России минимум до понедельника. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в выходные можно ожидать облачную погоду с прояснениями. Он отметил, что будет «достаточно много солнца» и даже в понедельник теплая температура сохранится, «хотя облаков станет больше». По прогнозам Гидрометцентра, бархатный сезон сохранится и в южной части страны.