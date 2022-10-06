Климатолог Терешонок заявил об аномальной погоде этой зимой в России | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 20:19

Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток

Мир

06 октября 2022, 20:18

«Антипутинский мегасаммит» в Европе рассмешил читателей немецких СМИ

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 20:17

Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему

Эксклюзив

06 октября 2022, 20:14

Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины

Мир

06 октября 2022, 20:13

Попытка обелить себя и отказаться от Украины. Почему США дистанцировались от убийства Дугиной

Подмосковье

06 октября 2022, 20:08

Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье

Мир

06 октября 2022, 19:55

Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ

Путешествия

06 октября 2022, 19:54

Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году

Мир

06 октября 2022, 19:52

Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу

Экология

06 октября 2022, 19:40

Климатолог Терешонок заявил об аномальной погоде этой зимой в России

Читать 360tv в

Климатолог Николай Терешонок рассказал, что зима в России в этом году будет аномальной. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха», — рассказал он.

Реклама

Эксперт отметил, что это касается не только лета, но и зимы. В этом году ожидаются значительные перепады температуры: и оттепели, и мороз, пояснил Терешонок. По его словам, каждый год это будет только усугубляться.

Реклама

Прогноз погоды

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама