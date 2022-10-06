Климатолог Терешонок заявил об аномальной погоде этой зимой в России | 360°

Экология 06 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Климатолог Терешонок заявил об аномальной погоде этой зимой в России

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Климатолог Николай Терешонок рассказал, что зима в России в этом году будет аномальной. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха», — рассказал он.

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Эксперт отметил, что это касается не только лета, но и зимы. В этом году ожидаются значительные перепады температуры: и оттепели, и мороз, пояснил Терешонок. По его словам, каждый год это будет только усугубляться.

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