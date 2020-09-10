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    10 сентября 2020, 11:00

    Климатолог связал глобальное потепление с вырубкой лесов

    Алена Макаренко

    На глобальное изменение климата в первую очередь влияет деятельность человека, а не активность солнца. Об этом в эфире медиагруппы «Патриот» рассказал старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Александр Карнаухов, сообщило РИА ФАН.
    Климатолог связал глобальное потепление с вырубкой лесов

    По его словам, глобальное потепление — не политиканство, его существование доказано учеными.

    Главные причины глобального потепления — выброс человечеством углекислого газа, осушение болот и вырубка лесов.

    Активность солнца сейчас минимальная, отметил Карнаухов.

    «Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить происхождение углекислого газа. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — рассказал специалист.

    Суровый холодный климат или постоянная жара сказываются на здоровье и продолжительности жизни людей. Низкие температуры вредны для человека так же, как и высокие. В холодных странах продолжительность жизни выше. «Статистику истолковать можно, как угодно», — добавил климатолог.

    Новости SMI.FM