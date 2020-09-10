Климатолог связал глобальное потепление с вырубкой лесов

По его словам, глобальное потепление — не политиканство, его существование доказано учеными.

Главные причины глобального потепления — выброс человечеством углекислого газа, осушение болот и вырубка лесов.

Активность солнца сейчас минимальная, отметил Карнаухов.

«Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить происхождение углекислого газа. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — рассказал специалист.

Суровый холодный климат или постоянная жара сказываются на здоровье и продолжительности жизни людей. Низкие температуры вредны для человека так же, как и высокие. В холодных странах продолжительность жизни выше. «Статистику истолковать можно, как угодно», — добавил климатолог.