Климатолог спрогнозировал смерчи и наводнения из-за аномальной жары в России

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что в России из-за аномальной жары повышен риск наводнений, смерчей и ураганов, написал сайт URA.ru.

«Глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны», — пояснил эксперт.

Кроме этого, с изменением климата из зоны вечной мерзлоты в большом количестве начнет высвобождаться углекислый газ. В этой зоне находится большое количество органики, которая после разморожения станет доступной для окисления бактериями. В итоге углекислый газ в огромных объемах будет поступать в атмосферу.