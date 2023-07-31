Экология 31 июля 2023, 18:49 Климатолог Семенов заявил, что в Москве жара будет сменяться ливнями

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Жаркая погода в Москве будет сменяться ливнями. Такой прогноз сделал заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семенов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, такая погода является следствием глобального потепления. Он подчеркнул, что к концу 21 века порядка 60% летних дней будут такими жаркими, как в настоящее время только 5%.

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«То есть если сейчас выберем пять самых жарких дней, то к концу века 60 дней, два месяца лета, будут такими же жаркими, как сейчас только пять», — пояснил Семенов.

Осадки же, подчеркнул климатолог, будут становиться все более интенсивными.