Экология 18 июля 2023, 18:41 Климатолог Семенов рассказал о причинах аномальной жары в Европе Климатолог Семенов связал аномальную жару в Европе с действием антициклона

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Аномальная жара в Европе установилась из-за антициклона. Такой информацией поделился заместитель директора Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Специалист пояснил, что антициклон образовался над Западной Европой.

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«Расположение этого антициклона по долготе способствует заносу жаркого раскаленного воздуха с Сахары, с юга в целом на Западную, Юго-Западную Европу», — пояснил эксперт.

Кроме того, Семенов пояснил, что в ближайшие 30 лет температура в данном регионе поднимется на 2-2,5 градуса.