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    12 октября 2020, 17:56

    Климатолог рассказал об аномалии, изменившей погоду в РФ

    Артур Блянихов

    Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал ИА Ura.ru, что за последние 30 лет в стране день перехода через нулевую температуру осенью сдвинулся почти на две недели из-за глобального потепления.

    Специалист напомнил, что из всех сезонов быстрее всего теплеют зима и осень, а медленнее — весна и лето.

    «Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 [градусов] не сильно изменилась», — обратил внимание Семенов.

    Он добавил, что глобальное потепление отражается на сезонных аномалиях и погоде.