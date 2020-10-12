Климатолог рассказал об аномалии, изменившей погоду в РФ

Специалист напомнил, что из всех сезонов быстрее всего теплеют зима и осень, а медленнее — весна и лето.

«Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 [градусов] не сильно изменилась», — обратил внимание Семенов.

Он добавил, что глобальное потепление отражается на сезонных аномалиях и погоде.