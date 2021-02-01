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    01 февраля 2021, 17:49

    Климатолог рассказал о возможном затоплении Нью-Йорка к концу XXI века

    Артур Блянихов

    Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что к концу столетия Нью-Йорк может быть затоплен из-за увеличения уровня мирового океана на полметра.

    Специалист отметил, что американцы составили каталог своих городов, когда они будут затоплены.

    «Там говорилось, что Нью-Йорк будет, возможно, затоплен в конце столетия при сочетании климатически обусловленного подъема уровня (мирового океана — прим. ред.), плюс должен быть максимум прилива и подойти циклон, который обеспечит наклонную волну. Просто вода хлынет в город», — указал Кислов.

    По его словам, даже когда прилив уменьшится и вода опустится, человеческих жертв и затопления метро избежать не получится.