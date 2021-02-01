Климатолог рассказал о возможном затоплении Нью-Йорка к концу XXI века

Специалист отметил, что американцы составили каталог своих городов, когда они будут затоплены.

«Там говорилось, что Нью-Йорк будет, возможно, затоплен в конце столетия при сочетании климатически обусловленного подъема уровня (мирового океана — прим. ред.), плюс должен быть максимум прилива и подойти циклон, который обеспечит наклонную волну. Просто вода хлынет в город», — указал Кислов.

По его словам, даже когда прилив уменьшится и вода опустится, человеческих жертв и затопления метро избежать не получится.