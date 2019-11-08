Климатолог рассказал, как будет меняться климат в России

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев рассказал, что повышение температуры приведет к более теплым зимам.

«Действительно, имеет место повышение средних температур, как последствия глобального потепления. Это чаще всего отражается именно на зимнем периоде — становится теплее, изменение температуры происходит интенсивнее, чем летом. При этом, когда мы говорим о климате, мы говорим, прежде всего, о тренде. То есть не о том, что произойдет в ближайший месяц или через год, а о том, что будет происходить в целом, в какую сторону будут двигаться изменения. Потепление продолжается, поэтому весьма вероятно, что нынешняя зима и последующие за ней будут теплее предшествующих», — объяснил он.

По его словам, потепление не спровоцирует кардинальные изменения климата. Климатолог отметил, что рост температуры будет происходить постепенно.

«Говорить о том, что через 20-30 лет на нашей территории будет, к примеру, тропический климат нельзя. Потому как средняя годовая температура меняется достаточно медленно — рост наблюдается не скачкообразный, а плавный и не очень сильный. Полагать, что температура увеличиться на 15 градусов, нет никаких оснований», — сказал Андрей Киселев.

Он заверил, что тропики не грозят средней полосе России.