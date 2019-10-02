  • Климатолог рассказал, чем опасно таяние вечной мерзлоты в России

    02 октября 2019, 16:03

    Анастасия Карпеева

    большое количество объектов инфраструктуры может пострадать в результате стремительного таяния вечной мерзлоты на территории России. Такое заявление сделал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

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    Эксперт объяснил, что в результате таяния под угрозой срыва окажутся промышленные объекты на севере страны. По его словам, пострадать могут газовая инфраструктура, железные и автомобильные дороги.

    «Прежде всего в зоне риска будут автомобильные дороги. В вечной мерзлоте они даже новые не отличаются качеством. Их уводит то вбок, то вкривь. А вот железные дороги на вечной мерзлоте — это еще более спорная вещь. Из-за таяния их постоянно приходится латать, их перекашивает, подмывает», — объяснил климатолог.

    По словам Кокорина, нарушение коммуникаций может привести к проблемам в добывающей промышленности. Он объяснил, что многие газовые и нефтяные объекты расположены именно в местах вечной мерзлоты.