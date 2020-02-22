Климатолог рассказал, каким будет лето в России после аномальной зимы

Аномальные температуры зимой не скажутся как-то сильно на летних месяцах. Погода не будет жаркой или наоборот холодной. Россиян ждет лето с умеренными температурами.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур», — рассказал Ura.ru сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

По его словам, если зимой столбики термометров показывали слишком высокие значения, то это значит, что летом значения будут средними или ниже средних. Специалисты наблюдают такую закономерность уже много лет.

Если теплая зима не скажется на летних месяцах, то для растений ущерб точно будет. Во многих регионах не было снега, а это значит, что в почве не будет достаточного количества воды. Если температуры резко пойдут вниз, то многие растения просто погибнут.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в марте россияне могут увидеть снег и морозы до -10 градусов.